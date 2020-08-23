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Четвертый тур Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами
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Четвертый тур Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами.В источнике
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«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» с августа 2017 года

Sports.ru 13:59
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Кашшаи посетит матч между «Спартаком» и «Локомотивом»

Матч ТВ 11:53
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Кашшаи приехал на матч «Спартак» — «Локомотив»

Sport24.ru 11:30 
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