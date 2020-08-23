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Четвертый тур Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами
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Четвертый тур Российской премьер-лиги завершится сегодня двумя матчами.В источнике
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«Спартак» — «Локомотив». Видеотрансляция

Sport24.ru 10:25
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«Спартак» - «Локомотив» прямая трансляция матча начнется в 18:25

Tverplanet.ru 06:35
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Билялетдинов считает, что «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый футбол

RT на русском 05:35
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