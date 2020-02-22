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«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Sports.ru
  • Мой Брянск0:49
В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 5:0. Каталонцы открыли счет в матче на 14-й минуте.В источнике
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Месси оформил пятый покер в Ла Лиге, Нкунку отдал 4 голевые за 28 минут. Космические видео из Европы

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Четыре гола от Месси в видеообзоре матча «Барселона» - «Эйбар»

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Месси оформил 36-й хет-трик в чемпионате Испании

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