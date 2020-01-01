НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Четыре игрока «Сампдории» излечились от коронавируса
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Четыре игрока "Сампдории", у которых ранее был обнаружен коронавирус, сдали два отрицательных теста на COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
alt

4 игрока «Сампдории» вылечились от коронавируса

Sports.ru вчера в 21:27
alt

Четыре игрока «Сампдории» излечились от коронавируса

Soccer.ru вчера в 19:55 
alt

Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса

Чемпионат вчера в 18:36
реклама
Главное
Новости