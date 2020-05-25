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Четыре игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку
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Вечеринку устроили Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и Люк де Йонг.В источнике
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Футболисты «Севильи», нарушившие карантин, принесли извинения

Sport.ru 17:59
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Четыре игрока «Севильи» уличены в нарушении карантина. Они устроили вечернику у бассейна

Спорт-Экспресс 14:41
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4 игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку. Позже они извинились

Sports.ru 14:33
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