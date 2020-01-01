Четыре команды Серии А претендуют на Алексея Миранчука
"СЭ" сообщает, что в подписании лидера московского "Локомотива" Алексея Миранчука заинтересованы 4 команды Серии А: "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Аталанта". "Милан" в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы, "Лацио" и "Аталанта" - в Лиге чемпионов, а "Фиорентина" осталась без еврокубков.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», на текущий момент на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют команды серии А «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». 24-летний футболист хотел бы получить контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами.