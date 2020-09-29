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Четыре россиянина впервые стали обладателями Кубка Стэнли
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Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтинг" стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии "Тампа" обыграла "Даллас Старз" (4:2).В источнике
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«Тампа» выиграла серию у «Далласа». Кучеров, Василевский и Сергачев впервые стали обладателями Кубка Стэнли

Матч ТВ 22:49
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⚡«Тампа» взяла Кубок Стэнли: Кучеров, Василевский, Сергачев и Волков – чемпионы!

Sports.ru 23:01
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«Даллас» — «Тампа». Прямая трансляция, смотреть онлайн

BetOn 18:37
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