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Чинквини: «Я бы купил Алексея Миранчука. Головин ограничен физически»
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Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини сравнил полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Локомотив»).В источнике
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Бывший спортивный директор «Зенита» Чинквини сравнил Алексея Миранчука и Головина

Sportbox.RU 02:21
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Бывший спортивный директор «Зенита» Чинквини сравнил Алексея Миранчука и Головина

Матч ТВ 02:21
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«Я бы потратил деньги на Миранчука. Головин немного ограничен физически». Чинквини о хавбеках «Локо» и «Монако»

Sports.ru 01:59
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