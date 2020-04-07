Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России
В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. Это следует из документа, размещённого на сайте прокуратуры.В источнике
С чего всё начиналось
Членам исполкома ФИФА были выплачены взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.