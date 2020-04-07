Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России

В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. Это следует из документа, размещённого на сайте прокуратуры.