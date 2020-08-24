Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после проигрыша «Баварии»
Мюнхенской машине не было равных во второй части сезона: как итог, команда Ханс-Дитера Флика сделала футбольный требл, выиграв два внутренних трофея, а также Лигу чемпионов. В финале, прошедшем на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, "Бавария" взяла верх над "Пари Сен-Жермен" с минимальным счетом 1:0.В источнике
С чего всё начиналось
Число задержанных в Париже после поражения «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) возросло до 148 человек, сообщается в "твиттере" префектуры городской полиции.