Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после проигрыша «Баварии»

Мюнхенской машине не было равных во второй части сезона: как итог, команда Ханс-Дитера Флика сделала футбольный требл, выиграв два внутренних трофея, а также Лигу чемпионов. В финале, прошедшем на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, "Бавария" взяла верх над "Пари Сен-Жермен" с минимальным счетом 1:0.