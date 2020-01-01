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Чистый долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 429.1 млн фунтов
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Недавно исполнительный вице-президент клуба Эд Вудворд признал, что МЮ испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.В источнике
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