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Член МОК не исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Газета.Ru
  • Вести.Ru3:22
  • Мой Брянск0:49
Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом. Он сказал об этом Associated Press. По словам Паунда, решение должно быть принято к концу мая.В источнике
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С чего всё начиналось
Как заявил господин Паунд в интервью агентству AP, МОК может ждать еще пару месяцев, то есть до мая, в надежде, что история с коронавирусом сама по себе разрешится.
Коммерсантъ 12:50
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