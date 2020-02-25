Член МОК не исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом. Он сказал об этом Associated Press. По словам Паунда, решение должно быть принято к концу мая.