Член МОК не исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом. Он сказал об этом Associated Press. По словам Паунда, решение должно быть принято к концу мая.В источнике
С чего всё начиналось
Как заявил господин Паунд в интервью агентству AP, МОК может ждать еще пару месяцев, то есть до мая, в надежде, что история с коронавирусом сама по себе разрешится.