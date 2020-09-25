НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧеревченко стал новым главным тренером ФК «Химки»Глушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельникГунько назвал работу в «Химках» тяжелым и жестким вызовомМинистр спорта МО отреагировал на информацию о новых инвесторах в «Химках»Зайцев сохранит пост генерального директора «Химок», заявил ТерюшковГлавноеМесси раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода СуаресаЗинченко может перейти в «Барселону» на правах арендыЧеревченко стал новым главным тренером ФК «Химки»За СКА во втором матче КХЛ подряд сыграют 15 хоккеистов младше 21 годаСпортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонистокГазета.RuЧлен исполкома РФС Анохин стал генеральным директором «Химок»Bookmaker-ratings.ru11Bookmaker-ratings.ruМатч ТВСпорт-ЭкспрессРБК спортMetaratingsГазета.RuODDS.ruФутбол РоссииСпорт день за днемГЛАС.RUSports.ruЧлен исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин стал генеральным директором "Химок".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сергей Анохин стал новым генеральным директором «Химок»Чемпионат 07:20Анохин стал гендиректором «Химок», Ульянов – спортдиректоромSports.ru 07:14Официально: Анохин - генеральный директор «Химок»Футбол России 07:12рекламаЕщё по темеЧеревченко стал новым главным тренером ФК «Химки»Глушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельникГунько назвал работу в «Химках» тяжелым и жестким вызовомМинистр спорта МО отреагировал на информацию о новых инвесторах в «Химках»Зайцев сохранит пост генерального директора «Химок», заявил ТерюшковГлавноеМесси раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода СуаресаЗинченко может перейти в «Барселону» на правах арендыЧеревченко стал новым главным тренером ФК «Химки»За СКА во втором матче КХЛ подряд сыграют 15 хоккеистов младше 21 годаСпортивный арбитражный суд оправдал двух российских биатлонистокНовости