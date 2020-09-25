НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Член исполкома РФС Анохин стал генеральным директором «Химок»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • РБК спорт
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин стал генеральным директором "Химок".В источнике
Подробнее о событии
alt

Сергей Анохин стал новым генеральным директором «Химок»

Чемпионат 07:20
alt

Анохин стал гендиректором «Химок», Ульянов – спортдиректором

Sports.ru 07:14
alt

Официально: Анохин - генеральный директор «Химок»

Футбол России 07:12
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости