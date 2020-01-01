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Чорлука: не показалось, что Малком — это космос для РПЛ
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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).В источнике
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Чорлука: Малком - это космос для чемпионата России? Нет

Футбол России вчера в 15:16
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Ведран Чорлука: «Малком — это космос для чемпионата России? Нет»

Матч ТВ вчера в 14:28
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Чорлука: не показалось, что Малком — это космос для РПЛ

Чемпионат вчера в 14:03
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