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Что говорят о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака» в РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов выразил надежду, что команды покажут зрелищный футбол. О чём говорят перед московским дерби в 20-м туре РПЛ — в материале RT.В источнике
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«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на московское дерби

Sport24.ru 18:42 
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Удар с флангов: воспользуется ли «Динамо» слабостями «Спартака»?

Спорт-Экспресс 16:15
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«Динамо» – «Спартак». Эмоций и борьбы будет больше, чем футбола

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