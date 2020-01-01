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«Чувствовал, что это судьба». Рами рассказал о переходе в «Сочи»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал, как выбрал сочинский клуб в последний день трансферного окна.В источнике
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«У меня был и второй вариант из России. Мне все равно на мое прошлое». Рами — о причинах и деталях перехода в «Сочи»

Sportbox.RU 04:24
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«У меня был и второй вариант из России. Мне все равно на мое прошлое». Рами — о причинах и деталях перехода в «Сочи»

Матч ТВ 04:24
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«Чувствовал, что это судьба». Рами рассказал о переходе в «Сочи»

Чемпионат 05:12
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