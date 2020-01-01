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Роналду показал красивый гол на тренировке «Ювентуса»
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал свой гол, забитый на тренировке.В источнике
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Роналду показал красивый гол на тренировке «Ювентуса»

Футбол России 01:57
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«Чувствую себя сильнее». Роналду показал видео тренировки с вратарем

Матч ТВ 02:57
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Роналду готовится к возобновлению сезона и кладет эффектные мячи. Видео

Спорт-Экспресс вчера в 18:14
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