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ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
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ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами на дерби в рамках девятого тура чемпионата России.В источнике
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