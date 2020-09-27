НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Lenta.ruLenta.ru
ЦСКА — Локомотив 0:1
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Российская газета
  • Prognozist
  • BetOn
  • RT на русском
  • Чемпионат
  • Спорт день за днем
  • Sport24.ru
  • Mockva.ru
  • LiveResult.Ru
  • Телеканал 360°
  • Росбалт
  • Sports.ru
  • Комсомольская правда
  • ODDS.ru
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • Общественная служба новостей
  • Sportbox.RU
  • SM News Москва
  • Футбол России
  • Life.ru
  • Bobsoccer
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Московское дерби прошло в воскресенье, 27 сентября, и завершилось со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.В источнике
48
Подробнее о событии
alt

Фёдор Смолов отправляет гол в раздевалку в матче ЦСКА - «Локомотив». ВИДЕО

Sport.ru 13:14
alt

Игнатьев признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив»

RT на русском 14:19
alt

«Локомотив» победил ЦСКА в московском дерби в РПЛ

РИА Новости 13:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости