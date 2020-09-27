ЦСКА — Локомотив 0:1

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Московское дерби прошло в воскресенье, 27 сентября, и завершилось со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.