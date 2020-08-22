ЦСКА — Рубин 1:2

В матче 4-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимал «Рубин»: встреча завершилась победой команды из Казани со счетом 2:1. «Рубин» вышел вперед на 37-й минуте, когда отличился Солтмурад Бакаев.