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ЦСКА — Рубин 1:2
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В матче 4-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимал «Рубин»: встреча завершилась победой команды из Казани со счетом 2:1. «Рубин» вышел вперед на 37-й минуте, когда отличился Солтмурад Бакаев.В источнике
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