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«Рубин» Слуцкого обыграл ЦСКА в Москве
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ЦСКА потерпел второе подряд поражение в чемпионате России по футболу. На своем поле московский клуб уступил "Рубину" Леонида Слуцкого - 1:2.В источнике
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