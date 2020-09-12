Титов: «Для меня футбольный и хоккейный „Спартак“ неразделимы. Это одна красно-белая кровь»

Шестикратный чемпион России в составе футбольного «Спартака» Егор Титов рассказал о том, как в детстве увлекался хоккеем. В источнике