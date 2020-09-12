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Титов: «Для меня футбольный и хоккейный „Спартак“ неразделимы. Это одна красно-белая кровь»
Sport24.ru
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Шестикратный чемпион России в составе футбольного «Спартака» Егор Титов рассказал о том, как в детстве увлекался хоккеем.В источнике
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ЦСКА — «Спартак». Прямая трансляция матча РПЛ

BetOn 11:28
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ЦСКА — «Спартак». Трансляция

Sport24.ru 10:16
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ЦСКА - Спартак: когда и по какому каналу трансляция матча РПЛ (7 тур)

Prognozist 03:06
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