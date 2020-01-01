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ЦСКА — Спартак 1:0 (Перерыв)
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Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Список игроков, которые начнут встречу с первых минут, опубликован в Twitter-аккаунте клуба.В источнике
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