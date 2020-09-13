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ЦСКА — Спартак 3:1
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Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Спартак» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 3:1.В источнике
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ЦСКА со счетом 3:1 обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 7-го тура Чемпионата России по футболу

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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

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