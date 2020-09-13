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ЦСКА — Спартак 3:1
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ЦСКА добился волевой победы над "Спартаком" в центральном матче седьмого тура чемпионата России. Уступая по ходу встречи, армейцы выиграли встречу - 3:1. К принципиальному дерби "Спартак" подошел в ранге одного из лидеров чемпионата.В источнике
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«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина. Лидером РПЛ остался «Сочи»

Матч ТВ вчера в 13:58
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ЦСКА со счетом 3:1 обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 7-го тура Чемпионата России по футболу

Эхо Москвы вчера в 14:09
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Волевая победа ЦСКА и дебют Кокорина за «Спартак» в видеообзоре матча РПЛ

Sport.ru вчера в 15:00
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