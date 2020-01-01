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ЦСКА — Тамбов 0:0 (1-й тайм)
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов не сыграет в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».В источнике
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Подробнее о событии
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Чалов из-за проблем с коленом не сыграет с «Тамбовом»

Sport.ru 09:29
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Чалов не сыграет с «Тамбовом» из-за травмы колена

Sports.ru 09:09
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Фёдор Чалов пропустит матч с «Тамбовом»

Чемпионат 09:07
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