ЦСКА — Урал 1:1

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:1. «Шмели» вышли вперед на 72-й минуте.