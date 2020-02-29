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ЦСКА — Урал 1:1
ODDS.ru
  • Мой Брянск0:49
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:1. «Шмели» вышли вперед на 72-й минуте.В источнике
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ЦСКА сравнял счет в первом матче второй половины сезона РПЛ на 91-й минуте

Все про Спорт ру 12:26
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ЦСКА в компенсированное время вырвал ничью у «Урала»

Советский спорт 08:00 
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Как ЦСКА вырвал ничью в матче с «Уралом»: все голы поединка 20-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru 08:59
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