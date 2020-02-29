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Премьер-лига. ЦСКА - «Урал». Текстовая трансляция
Bookmaker-ratings.ru
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В 14:00 мск. начинается матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги между ЦСКА и "Уралом" (стадион "ВЭБ-Арена").В источнике
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РПЛ. 20-й тур. ЦСКА — «Урал». ОНЛАЙН

47-регион.ру 06:00 
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Премьер-лига. ЦСКА - «Урал». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 05:55
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Футбол, РПЛ, ЦСКА - Урал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 05:00
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