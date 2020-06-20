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ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)
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Первый гол забил защитник петербуржцев при подаче с углового. В Москве стартовал матч чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом". На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет.В источнике
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ЦСКА - «Зенит» - 0:2: Иванович и Малком шокируют армейцев в дебюте матча. ВИДЕО

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«Зенит» впервые с 2015 года забил в гостях у ЦСКА

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ЦСКА — «Зенит»: Малком забил второй гол гостей

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