ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)

Первый гол забил защитник петербуржцев при подаче с углового. В Москве стартовал матч чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом". На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет.