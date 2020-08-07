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ЦСКА договорился о трансфере Фаусто Веры за 8,5 млн евро
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ЦСКА достиг соглашения с «Аргентинос Хуниорс» о трансфере полузащитника Фаусто Веры. По информации источника, московский клуб сделал предложение аргентинской стороне в размере 8,5 млн евро + 1,5 млн бонусами за 100% прав на опорного хавбека.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.
Чемпионат 05:09
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ЦСКА вышел из переговоров по Фаусто Вере

Матч ТВ 09:26
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ЦСКА согласовал с «Архентинос Хуниорс» условия трансфера Фаусто Веры

Sport24.ru 06:50 
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«Чемпионат»: ЦСКА договорился о трансфере аргентинского полузащитника Веры

Спорт день за днем 05:53
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