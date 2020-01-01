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ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры
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Ранее сообщалось, что один из факторов, почему ЦСКА хочет приобрести игрока, — желание помочь в адаптации новичку команды, аргентинскому форварду Адольфо Гайчу. Сообщалось, что «армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 5 млн, но получили отказ.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.
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ЦСКА не делал официального предложения на 8,5 млн евро по Вере

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ЦСКА свернул переговоры по трансферу Веры

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ЦСКА вышел из переговоров по Фаусто Вере

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