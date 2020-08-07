ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Веры
Московский ЦСКА договорился с "Аргентинос Хуниорс" по трансферу полузащитника Фаусто Веры, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, армейцы предложили за хавбека €8,5 млн плюс €1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Отмечается, что футболист взял время на размышление.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.