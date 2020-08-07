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ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Веры
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Московский ЦСКА договорился с "Аргентинос Хуниорс" по трансферу полузащитника Фаусто Веры, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, армейцы предложили за хавбека €8,5 млн плюс €1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Отмечается, что футболист взял время на размышление.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.
Чемпионат 05:09
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«Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» о трансфере Веры, игрок взял время на размышления

Матч ТВ 06:52
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ЦСКА согласовал с «Архентинос Хуниорс» условия трансфера Фаусто Веры

Sport24.ru 06:50 
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«Чемпионат»: ЦСКА договорился о трансфере аргентинского полузащитника Веры

Спорт день за днем 05:53
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