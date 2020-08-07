ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры
Ранее сообщалось, что один из факторов, почему ЦСКА хочет приобрести игрока, — желание помочь в адаптации новичку команды, аргентинскому форварду Адольфо Гайчу. Сообщалось, что «армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 5 млн, но получили отказ.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.