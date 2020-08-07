ЦСКА договорился о трансфере Фаусто Веры за 8,5 млн евро
ЦСКА достиг соглашения с «Аргентинос Хуниорс» о трансфере полузащитника Фаусто Веры. По информации источника, московский клуб сделал предложение аргентинской стороне в размере 8,5 млн евро + 1,5 млн бонусами за 100% прав на опорного хавбека.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.