Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.