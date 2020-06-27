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ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Mockva.ru
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
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  • Матч ТВ
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Объявлен состав московского "Динамо" на матч 24-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» и ЦСКА объявили составы на дерби

Советский спорт 10:58
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Овчинников и Новиков объявили стартовые составы на матч «Динамо» — ЦСКА

Матч ТВ 10:57
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Овчинников и Новиков объявили стартовые составы на матч «Динамо» — ЦСКА

Sportbox.RU 10:57
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