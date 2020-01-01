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ЦСКА и «Локомотив» интересуются бразильским полузащитником
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Вингер "Брагантино" Артур может продолжить карьеру в России.К 22-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и "Локомотив".В источнике
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Двукратным чемпионом Бразилии интересуются ЦСКА и «Локомотив»

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ЦСКА и «Локомотив» заинтересованы в приобретении форварда «Брагантино»

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Бразильский нападающий Артур заинтересовал ЦСКА и «Локомотив»

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