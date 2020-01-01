ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником «Тулузы» Рохелем

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Согласно информации источника, интерес к 22-летнему игроку французского клуба проявляют московские ЦСКА и «Локомотив».