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ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ
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ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами на дерби в рамках девятого тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на дерби

Матч ТВ 10:50
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ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы. Карпов и Эдер выйдут с первых минут

Спорт-Экспресс 10:50
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Набравший ход ЦСКА или крепкая оборона «Локо»? 500 рублей в подарок за верный прогноз и ставку на дерби

Sports.ru 09:25
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