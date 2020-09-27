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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ
Российская газета
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ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами на дерби в рамках девятого тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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«Локомотив» жив. ЦСКА сыроват

Спорт-Экспресс вчера в 14:30
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Зайнутдинов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Sports.ru вчера в 11:29
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Влашич и Миранчук выйдут в старте на матч 9-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Metaratings вчера в 11:05
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