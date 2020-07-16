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Локомотив — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Газета.Ru
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  • Комсомольская правда
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Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом". Московское дерби состоится в четверг и начнется в 20:30 мск.В источнике
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ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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«Локомотив» – ЦСКА: Дзагоев попал в стартовый состав впервые с марта

Metaratings 12:23
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«Локомотив» — ЦСКА. Стали известны составы команд

Sport24.ru 12:22 
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