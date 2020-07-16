Локомотив — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом". Московское дерби состоится в четверг и начнется в 20:30 мск.