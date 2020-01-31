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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались защитником «Тулузы»
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Московские клубы ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в приобретении защитника "Тулузы" Агустина Рохеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что попытку купить игрока предпринимал итальянский "Лечче", однако клубам не получилось договориться о трансфере.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний футболист находится в сфере интересов московских «Локомотива» и ЦСКА.
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