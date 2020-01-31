ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались защитником «Тулузы»

Московские клубы ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в приобретении защитника "Тулузы" Агустина Рохеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что попытку купить игрока предпринимал итальянский "Лечче", однако клубам не получилось договориться о трансфере.