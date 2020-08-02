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ЦСКА и «Ротор» объявили составы на товарищеский матч
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Московский ЦСКА и волгоградский "Ротор" объявили составы на товарищеский матч.В источнике
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Подробнее о событии
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Товарищеский матч «Ротора» с ЦСКА проходит без зрителей

НовостиВолгограда.ру 05:14
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ЦСКА и «Ротор» опубликовали составы на товарищеский матч

Футбол России 04:52
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ЦСКА: единственная репетиция перед сезоном 2020/21. Смотрим в прямом эфире

Bobsoccer 04:19
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