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ЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.В источнике
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Подробнее о событии
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Марадишвили и Васин выйдут в основе ЦСКА на матч с «Рубином»

Metaratings 10:49
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На матч с ЦСКА Леонид Слуцкий решил не менять стартовый состав

Татар-информ 10:23
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ЦСКА — «Рубин»: Васин, Чалов, Кварацхелия и Игнатьев выйдут с первых минут

Спорт-Экспресс 10:19
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