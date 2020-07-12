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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Чемпионат
  • Известия1:12
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.В источнике
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⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Уралом», ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Бомбардир.ру 15:12
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Дюпин: «Рубин» заслуженно увозит одно очко из Москвы после матча с ЦСКА

Sport24.ru 16:12 
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Чалов — лучший футболист в матче ЦСКА и «Рубина»

Матч ТВ 13:49
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