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ЦСКА — Рубин 1:1
Новый Век
  • Известия1:12
Московский клуб ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Чалов (62) -- Марков (88; пен.).В источнике
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Sport24.ru 16:12 
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Чалов — лучший футболист в матче ЦСКА и «Рубина»

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