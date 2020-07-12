ЦСКА — Рубин 1:1

Московский клуб ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Чалов (62) -- Марков (88; пен.).