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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Чемпионат
  • Известия1:12
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.В источнике
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«Рубин» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА (видео)

Матч ТВ вчера в 05:31
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«Спасибо пацанам»: Юрий Дюпин дал оценку матчу «Рубина» с ЦСКА в Москве

Новый Век вчера в 04:31
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«Рубин» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА

Sport24.ru вчера в 05:12 
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