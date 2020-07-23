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«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении Сарра
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Московские "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в приобретении полузащитника "Нима" Сиди Сарра. Об этом сообщает портал Wiwsport.com.В источнике
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«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Нима» Сарром

Sports.ru 14:47
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«Спартак», ЦСКА и «Порту» заинтересованы в услугах хавбека «Нима»

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Полузащитник «Нима» попал в сферу интересов «Спартака» и ЦСКА

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