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ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Нима» Сарром
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Полузащитник французского «Нима» Сиди Сарр находится в сфере интересов двух российских клубов — ЦСКА и «Спартака».В источнике
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«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Нима» Сарром

Sports.ru 14:47
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«Спартак», ЦСКА и «Порту» заинтересованы в услугах хавбека «Нима»

Чемпионат 14:07
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Полузащитник «Нима» попал в сферу интересов «Спартака» и ЦСКА

Футбол России 13:54
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